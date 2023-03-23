Фельдгузен: На кордоні з росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур

Щоб росія не мала змоги атакувати в майбутньому Україну або інші країни, на кордоні з державою-терористом має бути зведено міцний мур. Про це заявила на брифінгу в Києві пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Фельдгузен запитали: як вона бачить післявоєнну безпекову складову для України та країн Європи, а також які висновки з російської агресії, що триває, зроблено на Заході.

"Ціллю повинно бути стримувати росію. рф не повинна бути спроможною знову атакувати або Україну, або іншу сусідню країну. Це наша мета", – наголосила пані посол.

Для досягнення цієї мети, за її словами, треба продовжувати постачання зброї – і це одна зі складових.

"Але врешті-решт, як на мене, повинно бути щось ніби муру, для німців це завжди щось особливе. На кордоні з росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоб рф знову не нападала на Україну", – заявила пані посол.