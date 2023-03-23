Фельдгузен: На кордоні з росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур

Щоб росія не мала змоги атакувати в майбутньому Україну або інші країни, на кордоні з державою-терористом має бути зведено міцний мур. Про це заявила на брифінгу в Києві пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Фельдгузен запитали: як вона бачить післявоєнну безпекову складову для України та країн Європи, а також які висновки з російської агресії, що триває, зроблено на Заході.
"Ціллю повинно бути стримувати росію. рф не повинна бути спроможною знову атакувати або Україну, або іншу сусідню країну. Це наша мета", – наголосила пані посол.
Для досягнення цієї мети, за її словами, треба продовжувати постачання зброї – і це одна зі складових.
"Але врешті-решт, як на мене, повинно бути щось ніби муру, для німців це завжди щось особливе. На кордоні з росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоб рф знову не нападала на Україну", – заявила пані посол.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023