Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на електроенергію постачальника “останньої надії” на другий квартал 2023 року в розмірі 518, 20 грн/МВт-год. (без ПДВ), що на 0,2% вище, ніж у першому кварталі.
Як передає Укрінформ, таке рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 22 березня.
«Тариф на послуги постачальника «останньої надії», відповідно до чинного законодавства, встановлюється на кожний квартал на підставі даних щодо фактичних цін на ринку «на добу наперед», який оприлюднюється ДП «Оператор ринку». Відповідно до цих даних, визначено тариф на другий квартал, він становить 518,2 грн/МВт-год., що тільки на 0,2% більше, ніж на перший квартал», – повідомила представниця НКРЕКП Катерина Небрат.
Під час засідання було зазначено, що ця постанова набирає чинності з 1 квітня цього року.
Як повідомлялося, розпорядженням Кабінету Міністрів №1023-р від 12 грудня 2018 року державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії» на період із 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року. У грудні 2021 року уряд продовжив виконання "Укрінтеренерго" функцій ПОН.
У листопаді 2022 року Кабінет Міністрів знову продовжив виконання держпідприємством "Укрінтеренерго" функцій "постачальника останньої надії" на ринку електроенергії на 2023 рік.
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