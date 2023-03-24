Twigames: В Україні створюють гру про облогу Маріуполя очима дитини

В Україні створюють RPG-гру Hollow Home про облогу Маріуполя очима дитини. Про це студія-розробник Twigames повідомила на своєму сайті.
Її сюжет засновується на реальних історіях мешканців Маріуполя, що потрапили під російську окупацію. "Відчуйте жахи війни очима маленького хлопчика (...) Щоб вижити, вам доведеться тікати з рідного міста, і кожен ваш крок може мати вирішальний вплив на долі інших людей, тому ви повинні приймати рішення виважено і бути готовими до найгіршого", – так описують розробники гру на сайті.
Гравцеві доведеться взяти на себе роль 12-річного хлопчика Максима, який спостерігає знищення власної домівки, вчиться виживати і приймати складні рішення.
Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Для дослідження доступні три райони Маріуполя. Однак із часом місто буде змінюватися: ворожі війська будуть обстрілювати та окуповувати цілі райони.
Гру повинні анонсувати до кінця весни. Тоді ж з'явиться і перший трейлер. Гру планується випустити на ПК та консолях.
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