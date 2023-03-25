Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Новини компаній

RSS

BOSS: современные имиджи от мирового бренда

125
BOSS: современные имиджи от мирового бренда

Когда вы собираетесь на торжественное мероприятие, стоит подобрать красивый и стильный имидж, который точно подойдет случаю.

Создать официальный образ можно в разнообразии комбинаций. Современная мода предлагает нам множество новых трендов, и теперь мы можем одеваться не только красиво, но и комфортно и функционально. Невероятно актуальной тенденцией 2022/2023 годов стало сочетание делового стиля одежды с повседневными деталями. Здесь мы предлагаем соединить брючный костюм и кроссовки от бренда BOSS.

Рамки дресс-кода становятся все шире, ведь официальный style возможен не только скучным и черно-белым. Здесь мы расскажем вам о том, как создать интересные, удобные, технологичные и фешенебельные аутфиты для мужчин. На работе, учебе, свиданиях и праздниках вы будете чувствовать себя уверенно, выглядеть статусно и элегантно.

Важно обращать внимание на силуэты, цвета и материалы при выборе кроссовок, которые вы будете сочетать с брюками. Правильная пара улучшит посадку, но добавление к ним старой спортивной обуви для зала определенно неуместно.

На сайте интернет-магазина Ultrashop представлен большой ассортимент оригинальной брендовой продукции от мировых производителей. Здесь вы можете рассмотреть лукбук, составленный профессиональными стилистами платформы и вдохновиться аутфитами. Также, советуем повторить имиджи и наполнить свой гардероб готовыми идеями нарядов.

Приступим к составлению имиджей с помощью продукции BOSS.

Независимо от того, готовитесь ли вы посещению свадебного мероприятия или носите костюм на постоянной основе и он считается повседневной частью вашего гардероба, в ассортименте бренда представлены позиции, которые подойдут для всех случаев.

Черные кожаные низкие кеды с белой подошвой дополнят любой костюм. Такую универсальную модель необходимо иметь в альбом шкафе для того, чтобы быстро и продуктивно скомбинировать аутфит в любой момент. Чем проще, тем лучше.

Сникеры без большого количества украшений — хорошее вариант, с которого стоит начинать собирать капсулу на каждый день. Далее подбирайте и более яркие и принтованные пары. Не менее актуальным выбором многих фэшн экспертов и стилистов становится полностью однотонная обувь. Возьмите полностью белые кроссовки, серый брючный комплект и футболку, добавьте аксессуаров в виде очков и часов, и вы готовы!

Рассмотрите коллекцию BOSS и подберите несколько изделий для девушек или парней. Удачных покупок!

 

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 марта 2023
Пятница, 24 марта 2023
Четверг, 23 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023