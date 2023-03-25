BOSS: современные имиджи от мирового бренда

Когда вы собираетесь на торжественное мероприятие, стоит подобрать красивый и стильный имидж, который точно подойдет случаю.

Создать официальный образ можно в разнообразии комбинаций. Современная мода предлагает нам множество новых трендов, и теперь мы можем одеваться не только красиво, но и комфортно и функционально. Невероятно актуальной тенденцией 2022/2023 годов стало сочетание делового стиля одежды с повседневными деталями. Здесь мы предлагаем соединить брючный костюм и кроссовки от бренда BOSS.

Рамки дресс-кода становятся все шире, ведь официальный style возможен не только скучным и черно-белым. Здесь мы расскажем вам о том, как создать интересные, удобные, технологичные и фешенебельные аутфиты для мужчин. На работе, учебе, свиданиях и праздниках вы будете чувствовать себя уверенно, выглядеть статусно и элегантно.

Важно обращать внимание на силуэты, цвета и материалы при выборе кроссовок, которые вы будете сочетать с брюками. Правильная пара улучшит посадку, но добавление к ним старой спортивной обуви для зала определенно неуместно.

На сайте интернет-магазина Ultrashop представлен большой ассортимент оригинальной брендовой продукции от мировых производителей. Здесь вы можете рассмотреть лукбук, составленный профессиональными стилистами платформы и вдохновиться аутфитами. Также, советуем повторить имиджи и наполнить свой гардероб готовыми идеями нарядов.

Приступим к составлению имиджей с помощью продукции BOSS.

Независимо от того, готовитесь ли вы посещению свадебного мероприятия или носите костюм на постоянной основе и он считается повседневной частью вашего гардероба, в ассортименте бренда представлены позиции, которые подойдут для всех случаев.

Черные кожаные низкие кеды с белой подошвой дополнят любой костюм. Такую универсальную модель необходимо иметь в альбом шкафе для того, чтобы быстро и продуктивно скомбинировать аутфит в любой момент. Чем проще, тем лучше.

Сникеры без большого количества украшений — хорошее вариант, с которого стоит начинать собирать капсулу на каждый день. Далее подбирайте и более яркие и принтованные пары. Не менее актуальным выбором многих фэшн экспертов и стилистов становится полностью однотонная обувь. Возьмите полностью белые кроссовки, серый брючный комплект и футболку, добавьте аксессуаров в виде очков и часов, и вы готовы!

Рассмотрите коллекцию BOSS и подберите несколько изделий для девушек или парней. Удачных покупок!