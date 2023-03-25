BOSS: современные имиджи от мирового бренда

Когда вы собираетесь на торжественное мероприятие, стоит подобрать красивый и стильный имидж, который точно подойдет случаю.
Создать официальный образ можно в разнообразии комбинаций. Современная мода предлагает нам множество новых трендов, и теперь мы можем одеваться не только красиво, но и комфортно и функционально. Невероятно актуальной тенденцией 2022/2023 годов стало сочетание делового стиля одежды с повседневными деталями. Здесь мы предлагаем соединить брючный костюм и кроссовки от бренда BOSS.
Рамки дресс-кода становятся все шире, ведь официальный style возможен не только скучным и черно-белым. Здесь мы расскажем вам о том, как создать интересные, удобные, технологичные и фешенебельные аутфиты для мужчин. На работе, учебе, свиданиях и праздниках вы будете чувствовать себя уверенно, выглядеть статусно и элегантно.
Важно обращать внимание на силуэты, цвета и материалы при выборе кроссовок, которые вы будете сочетать с брюками. Правильная пара улучшит посадку, но добавление к ним старой спортивной обуви для зала определенно неуместно.
На сайте интернет-магазина Ultrashop представлен большой ассортимент оригинальной брендовой продукции от мировых производителей. Здесь вы можете рассмотреть лукбук, составленный профессиональными стилистами платформы и вдохновиться аутфитами. Также, советуем повторить имиджи и наполнить свой гардероб готовыми идеями нарядов.
Приступим к составлению имиджей с помощью продукции BOSS.
Независимо от того, готовитесь ли вы посещению свадебного мероприятия или носите костюм на постоянной основе и он считается повседневной частью вашего гардероба, в ассортименте бренда представлены позиции, которые подойдут для всех случаев.
Черные кожаные низкие кеды с белой подошвой дополнят любой костюм. Такую универсальную модель необходимо иметь в альбом шкафе для того, чтобы быстро и продуктивно скомбинировать аутфит в любой момент. Чем проще, тем лучше.
Сникеры без большого количества украшений — хорошее вариант, с которого стоит начинать собирать капсулу на каждый день. Далее подбирайте и более яркие и принтованные пары. Не менее актуальным выбором многих фэшн экспертов и стилистов становится полностью однотонная обувь. Возьмите полностью белые кроссовки, серый брючный комплект и футболку, добавьте аксессуаров в виде очков и часов, и вы готовы!
Рассмотрите коллекцию BOSS и подберите несколько изделий для девушек или парней. Удачных покупок!
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023