Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну росії проти України за 24 години після обрання на другий президентський термін.
Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на виступ Трампа на передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі.
Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін почав стягувати війська до кордонів Україні після його програшу на виборах. Він також звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона не намагається вести переговори з диктатором.
Він заявив, що нібито може закінчити війну, розв'язану росією, "дуже швидко", після того, як його оберуть президентом.
"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", - сказав Трамп.
До того ж, Трамп заявив, що після попередньої обіцянки закінчити війну його нібито почала більше переслідувати "глибинна держава". Зазначимо, що це конспірологічний термін, відповідно до якого в США нібито існує скоординована група, яка впливає на політику держави.
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