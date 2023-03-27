Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну росії проти України за 24 години після обрання на другий президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на виступ Трампа на передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі.

Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін почав стягувати війська до кордонів Україні після його програшу на виборах. Він також звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона не намагається вести переговори з диктатором.

Він заявив, що нібито може закінчити війну, розв'язану росією, "дуже швидко", після того, як його оберуть президентом.

"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", - сказав Трамп.

До того ж, Трамп заявив, що після попередньої обіцянки закінчити війну його нібито почала більше переслідувати "глибинна держава". Зазначимо, що це конспірологічний термін, відповідно до якого в США нібито існує скоординована група, яка впливає на політику держави.