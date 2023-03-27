ЄС може накласти торгові обмеження на країни, які допомагають росії

Європейський Союз обдумує накладання торгових обмежень на країни, які допомагають росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.
Про це повідомило видання The Telegraph.
Компетентні європейські посадовці, які спостерігають за торговими потоками до рф, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між країнами в Центральній Азії, яких вони вважають "традиційними союзниками кремля".
Вони заявляють, що обсяги поставок пральних машин та вживаних авто до росії зросла на 60-80%. Таким чином окупанти наймаються обійти запроваджені західних санкцій, які мають на меті паралізувати роботу органів та галузей, пов'язаних з озброєнням.
У зв'язку з цим столиці країн ЄС обговорюють плани запровадити нові антиросійські санкції, які спрямують проти країн, які допомагають рф обходити санкції, зокрема, торговельні обмеження.
Така ініціатива може призвести до обмеження доступу будь-якої країни, компанії чи фізичної особи до єдиного ринку, якщо будуть виявлені докази, які підтверджують, що вони реекспортували заборонені товари до росії.
"Ми повинні дати потужний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій і оборонно-промисловій базі росії матиме серйозні наслідки щодо їх доступу на ринок ЄС", — йдеться в конфіденційному документі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023