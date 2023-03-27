Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ЄС може накласти торгові обмеження на країни, які допомагають росії

263

Європейський Союз обдумує накладання торгових обмежень на країни, які допомагають росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Компетентні європейські посадовці, які спостерігають за торговими потоками до рф, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між країнами в Центральній Азії, яких вони вважають "традиційними союзниками кремля".

Вони заявляють, що обсяги поставок пральних машин та вживаних авто до росії зросла на 60-80%. Таким чином окупанти наймаються обійти запроваджені західних санкцій, які мають на меті паралізувати роботу органів та галузей, пов'язаних з озброєнням.

У зв'язку з цим столиці країн ЄС обговорюють плани запровадити нові антиросійські санкції, які спрямують проти країн, які допомагають рф обходити санкції, зокрема, торговельні обмеження.

Така ініціатива може призвести до обмеження доступу будь-якої країни, компанії чи фізичної особи до єдиного ринку, якщо будуть виявлені докази, які підтверджують, що вони реекспортували заборонені товари до росії.

"Ми повинні дати потужний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій і оборонно-промисловій базі росії матиме серйозні наслідки щодо їх доступу на ринок ЄС", — йдеться в конфіденційному документі.

ЄС, торгові обмеження
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 марта 2023
Воскресенье, 26 марта 2023
Суббота, 25 марта 2023
Пятница, 24 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023