Німецька прокуратура провела обшуки у житлі двох проросійських активістів. За інформацією правоохоронців, підозрювані передавали кошти на придбання рацій для російських окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції, макс шлунд та його подруга олена колбаснікова передавали кошти, зібрані прихильниками кремля в Німеччині, одному з підрозділів армії рф. На ці кошти купувалися рації, навушники та телефони.

Відповідно до санкцій ЄС, постачання чи фінансування закупівлі товарів для російських військових перебувають під забороною.

До списку заборонених товарів входить радіообладнання.

Законодавство Німеччини передбачає п'ять років ув'язнення для осіб, викритих у порушенні санкцій.

Представник прокуратури Кельна Ульф Віллун заявив, що вранці 27 березня за адресою пари було проведено обшук — вилучили комп'ютери та папки з документами.

За словами Вілуна, за зібраними доказами визначатиметься, чи порушили шлунд і колбаснікова статтю 18 німецького законодавства про зовнішню торгівлю та платежі, яка встановлює покарання за порушення міжнародних санкцій.

Представник мзс рф марія захарова заявила цього місяця, що колбаснікова стала жертвою "переслідувань" з боку німецької влади.