КОВА: "Пункти незламності" Київській області переводять в режим очікування

"Пункти незламності" Київській області переводять в режим очікування. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації, передають Українськi Новини.

"Пункти незламності" в Київській області змінюють графік роботи. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Так, під час засідання було вирішено перевести "Пункти незламності" з режиму цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи. Проте у випадку екстрених відключень електроенергії, порушення роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації "Пункти незламності" мають відновити роботу протягом 1-2 годин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Пункти незламності", що створені в адміністративних будівлях, зокрема у приміщеннях районних військових адміністрацій, сільських, селищних, міських рад, старостатах та ЦНАПах, продовжать працювати в робочі години. Там люди, у разі потреби, можуть отримати доступ до мережі Інтернет та підзарядити мобільні пристрої.

У кожній територіальній громаді має функціонувати щонайменше 1 такий центр підтримки незалежно від кількості відвідувачів. У великих громадах кількість пунктів може бути збільшена.

Через масовані ворожі атаки на критичну інфраструктуру протягом осені-зими в Київській області були облаштовані 433 "Пункти незламності". Із них 60 локацій розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій, 85 пунктів створив відповідальний бізнес.

"Пункти незламності" функціонували цілодобово та безкоштовно. У них, попри відключення електроенергії, люди могли погрітися, підзарядити гаджети, скористатися мобільним зв’язком та інтернетом. Більшість пунктів забезпечені генераторами, мають запаси води та їжі, засоби особистої гігієни.