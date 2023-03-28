Маляр: Мобілізація відбувається в плановому порядку

Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, все відбувається в плановому порядку, наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Об‘єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання указу президента. Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022-го і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію - це буденна реальність війни, а не новина. Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає", - написала вона в телеграм-каналі.
Заступниця міністра знову наголосила, що все відбувається в плановому порядку.
"Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті - це очевидні речі, це не новина", - додала Маляр.
Заступниця міністра також зазначила, що заголовки з припущенням розвитку подій - це не новина, а тільки припущення.
"Всі припущення мають право на життя, але об’єктивно існує лише те, що зараз відбувається на фронті, і те, що вже сталось", - написала Маляр.
Але є речі, які не зміняться до самої перемоги, які становлять специфіку війни і які не треба щоразу сприймати як новину і лякатися. Це просто констатація неминучого факту.
Вона також наголосила, що "з усіх прогнозів цієї війни точний лише один - ми в ній переможемо".
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