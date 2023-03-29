Шмигаль: Світ повинен тиснути на росію через окупацію Запорізької АЕС

Україна надалі працюватиме, щоб цивілізований світ продовжив тиск на росію через її окупацію Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Важливо продовжувати тиск на росію у зв’язку з її окупацією Запорізької атомної електростанції. Щомісяця в нас виникає ситуація, коли через російські обстріли станція знеструмлена. Це створює ризики для всього континенту. Ядерний тероризм з боку росії має отримати належну реакцію і ми продовжимо роботу в цьому напрямку», – сказав прем’єр.

За його словами, Україна очікує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжить системну роботу, щоб унеможливити будь-які інциденти на ЗАЕС. Але це можливо лише, якщо російські війська покинуть територію ЗАЕС.