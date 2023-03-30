Бен Воллес: Втрати рф у війні проти України становлять понад 220 тис. солдатів

Сполучені Штати Америки володіють інформацією, що російські окупанти втратили кілька сотень тисяч солдатів після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Воллес запевнив, що, згідно з оновленими даними США, втрати російської федерації у війні проти України становлять понад 220 тис. убитих та поранених солдатів.

Водночас Воллес не озвучив точної цифри ліквідованих та поранених російських військових.

Слід наголосити, що згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 172 340 російських окупантів.