Одіозні екс-керівники ОГХК Р.Журило і Ю.Перцев досі залишаються безкарними, а їхні найбільші оборудки – нерозслідуваним - ЗМІ

Лише одна з офшорних оборудок колишніх керівників ОГХК Р.Журило та Ю.Перцева – коштувала державі в рази більше, ніж увесь нещодавній «Сенніченко-гейт» - вважають журналісти ukrrudprom у розслідуванні.

Так, сума неповернення коштів компаніями DefessaTrans FZE та Bollwerk Finanzierungs— und Industriemanagement AG у 3,5 рази перевищує сукупний збиток по усій справі колишнього керівника ФДМ Д.Сенніченка та є у 15 разів більшою за суми зловживань 2021-2022 р.р. на ОГХК у цій справі.

Якщо у своєму гучному розслідуванні НАБУ та САП виявили у діяльності «учасників злочинної організації» Д. Сенніченка та О. Сомова зловживань на ОГХК на суму близько 113 млн. грн., то розмір одного лише неповернення коштів компаніями Defessa і Bollwerk складає 38 млн. дол. + 2 млн. дол. пені, що набігла.

Згідно з матеріалами слідства НАБУ, у період з 2015 по 2019 р. на ОГХК діяла добре налагоджена система з вимивання фінансових коштів шляхом заниження відпускних цін на продукцію, її продажу афілійованим компаніям та обслуговування всієї господарсько-економічної діяльності держпідприємства пов’язаними компаніями. Управління офшорами, їхніми рахунками та всіма транзакціями здійснювалося прямо з кабінетів ОГХК, а сам офіс держкомпанії виконував функції бек-офісу імперії Р.Журилота Ю.Перцева.

Незважаючи на колосальні фінансові збитки для держави та великий суспільний резонанс, колишні керівники ОГХК ще й досі лишаються непокараними. НАБУ спрямувало до ВАКС результати досудового розслідування ще 2018 року, проте досі суд не може розглянути відповідні справи по суті, адже адвокати та обвинувачені увесь час саботують судовий процес.

Справи № 760/18987/18 і № 761/8826/19 суд і досі не може розглянути через систематичну неявку адвокатів на засідання, відсутність обвинувачених та заяви про відвід суддів. По останній справі 2021 року було зірвано 7 судових засідань, а 2022 року 8. Одному з обвинувачених заважає бути присутнім в суді участь у добровольчому формуванні однієї з селищних територіальних громад Кіровоградської області, а інший не може своєчасно повернутися з закордону через відсутність регулярного авіа-сполучення між Віднем і Києвом та внаслідок паливної кризи.

За інформацією ЗМІ, Defessa Trans FZE, Bollwerk Finanzierungs—und Industriemanagement AG та інші компанії-фігуранти корупційних скандалів на ОГХК успішно працюють і до сьогодні.

Справа про неповернення 38 млн. дол. Defessa та Bollwerk – досі не стала предметом кримінального розслідування. Defessaє постачальником ільменіту з В’єтнаму та Мозамбіку для «ВСМПО-Авісма». Британська Grover metalloys LTD і австрійська Osttor Beteiligungs—und Handelsgesellschaft mbH, де власником є Ю.Перцев, а його дружина працює директором, ще у 2022 році активно закуповувала продукцію Демуринського ГЗК і безперешкодно відвантажувала її російським та іранським споживачам. Світлана Ільтьо – фігурантка розслідувань НАБУ , номінальний директор та власник низки офшорних компаній та менеджер ключових фінансових проводок у справі Журило-Перцева – на початку 2023 року була основним опонентом Мін’юсту у ВАКС і намагалася вивести з-під санкцій та націоналізації Демуринський ГЗК

А громадянин України Юрій Перцев, через Osttor Beteiligungs— und Handelsgesellschaft mbH і Defessa TransFZE, яка має досі перед ОГХК несплачений борг, протягом усього 2022 року продовжували постачати титанову сировину для російської ТОВ «Авісма-Спецремонт»

