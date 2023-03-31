ЄС планує прискорити перехід на відновлювальну енергію

Під час переговорів Ради ЄС з Європейським Парламентом було досягнуто домовленості про необхідність прискорити перехід на відновлювальну енергію.
Політики досягли домовленості, що до 2030 року частка відновлюваної енергії в загальній енергосистемі ЄС збільшиться до 42,5%, повідомила пресслужба ради.
Для цього кожна держава-член повинна зробити свій внесок у досягнення спільної мети. Тепер ця угода має бути схвалена обома інституціями.
Попередня угода дає можливість державам-членам можливість обирати між скорочення інтенсивності викидів парникових газів на транспорті або збільшенням кількості частки відновлюваних джерел.
Зазначається, що ця угода передбачає отримання прискорених дозвільних процедур для проектів у сфері відновлюваної енергетики. Мета полягає в тому, щоб прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії в контексті плану ЄС REPowerEU щодо незалежності від російського викопного палива після вторгнення росії в Україну.
Сьогоднішня домовленість буде передана на затвердження представникам держав-членів ЄС у Комітеті постійних представників у Раді, а потім у парламенті. Після цього директива має бути офіційно ухвалена Парламентом, а потім Радою, перш ніж її опублікують в Офіційному журналі ЄС і набудуть чинності.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023