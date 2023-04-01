Резніков: Ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідна важка техніка

Сили оборони готуються до контрнаступальної операції, тому Україні потрібна важка техніка та підготовлені резерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся із делегацією Комітету ЄС з питань політики та безпеки на чолі із Дельфіною Пронк.
Резніков поінформував європейських союзників про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках. Окрему увагу акцентував на наданні допомоги Силам оборони з боку ЄС та професійній підготовці військових за кордоном.
Він подякував іноземним партнерам за солідарність ЄС з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та надання допомоги у політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах.
"Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що Україна очікує на майбутній Вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що країна є не лише надійним партнером Альянсу, а й державою, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.
"Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі - є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури", - підкреслив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023