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Столтенберг: Постачання летальної китайської зброї росії стане великою помилкою

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Будь-яке постачання летальної зброї китайського виробництва для підтримки росії у її агресивній війні проти України стане великою помилкою, яка може підірвати глобальну стабільність та безпеку.

Про це у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми (міністри – ред.) розглянемо також зростаюче єднання Китаю з росією. Будь-яке постачання летальної допомоги з Китаю до росії стало б великою помилкою. В часи, коли росія і Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, важливо, що Альянс зберігає єдність всіх союзників та партнерів», - наголосив керівник НАТО.

Він повідомив, що у середу, у другий день зустрічі, до міністрів країн НАТО приєднаються колеги з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея, а також високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки.

«Наслідки російської війни проти України є глобальними. Те, що відбувається в Європі сьогодні, може трапитися завтра у Східній Азії. Тож я вітаю потужну підтримку України з боку наших партнерів, включаючи нещодавнє оголошення Японії про внесок у фонд НАТО з підтримки України», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що союзники по НАТО обговорять із партнерами поглиблення співробітництва в таких сферах, як кібернетична оборона, новітні технології та протидія дезінформації.

НАТО, Столтенберг
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