НАТО розпочинає роботу над програмою, яка допоможе Україні на шляху до членства в альянсі

Союзники по НАТО домовилися розпочати роботу над стратегічною багаторічною програмою для України. Вона має допомогти країні на шляху до членства в альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення дводенного засідання міністрів закордонних справ країн - членів альянсу.

"Ми домовилися розпочати роботу з розробки стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. Це наочна демонстрація того, що наша підтримка відбуватиметься протягом тривалого часу, щоб підвищити оперативну сумісність України з НАТО і привести її до стандартів НАТО. Це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, тому що майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї", - зазначив він.

Столтенберг запевнив, що позиція НАТО полягає в тому, що Україна буде членом альянсу і для цього мають бути вирішені дві проблеми.

"Перше: ми повинні гарантувати, що Україна вистоїть як суверенна незалежна держава, адже будь-яка змістовна дискусія щодо України як члена альянсу має ґрунтуватися на тому, що Україна - демократична незалежна держава в Європі", - сказав Генсек НАТО.

За його словами, перша й основна вимога - надавати військову підтримку Україні, "щоб президент Путін не виграв війну агресії".

"Друге, що ми маємо зробити, - коли ця війна буде закінчена і Україна переможе, нам потрібно гарантувати, що в нас є найвищий рівень взаємосумісності, що Україна здатна відійти від стандартів і доктрин радянського часу у своїх Збройних силах. Цей перехід уже розпочався, але нам потрібно більше, і ми маємо робити це швидше", - повідомив він.

Столтенберг наголосив, що саме в цьому полягає різниця між нинішньою підтримкою, яку НАТО надає Україні, і майбутньою довгостроковою програмою.

"Підтримка, яку ми надаємо зараз, спрямована на задоволення термінових потреб. Але це для того, щоб допомогти Україні зараз. Ця програма на довгострокову перспективу, це про побудову інституцій, допомогу в переході (на стандарти НАТО), сумісність, це про стандарти, доктрини - це все те, що нам потрібно отримати, щоб рухатися вперед на шляху до членства. У цьому полягає різниця", - пояснив він.