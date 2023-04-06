Столтенберг: Спільна заява росії та Китаю є звичайною порожньою обіцянкою

Спільна заява росії та Китаю щодо необхідності деескалації навколо війни в Україні, є звичайною порожньою обіцянкою.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як відзначив Столтенберг, заява російського диктатора володимира путіна про те, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в білорусі, продемонструвала, що спільна заява москви та Пекіну щодо деескалації війни, є лише "порожніми обіцянками".
Зазначається, що після переговорів між путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном, які відбулись минулого місяця, обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють війну в Україні.
Вже через декілька днів путін заявив про намір розташувати ядерну зброю на території білорусі.
За словами генерального секретаря, такі заяви щодо деескалації є "порожніми обіцянками, і що нам потрібно уважно стежити за тим, що робить росія". Він зазначив, що москва все більше стає залежнішою від Китаю, частково через міжнародні санкції.
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