Інститут аграрної економіки: За рік ціна паски зросла на майже 27%.

За рік ціна паски зросла на майже 27%. В Інституті аграрної економіки порахували, що це відбулось в основному через здорожчання яєць. Продукт за рік зріс у ціні на практично 100%.

Якою буде ціна паски у 2023 році

Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.

Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:

яйця – на 92%,

цукор – на 20,5%,

масло вершкове – на 21,9%,

родзинки – на 16,7%.

"Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки", - повідомив академік НААН Юрій Лупенко.