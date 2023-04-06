Інститут аграрної економіки: За рік ціна паски зросла на майже 27%.

За рік ціна паски зросла на майже 27%. В Інституті аграрної економіки порахували, що це відбулось в основному через здорожчання яєць. Продукт за рік зріс у ціні на практично 100%.
Якою буде ціна паски у 2023 році
Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.
Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:
"Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки", - повідомив академік НААН Юрій Лупенко.
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