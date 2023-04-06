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Комітет Ради рекомендував прийняти урядовий законопроєкт щодо атестації посадовців митниці

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти урядовий законопроєкт №6490 щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Він вказав, що доопрацьованим у комітеті законопроєктом пропонується, зокрема, провести прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби із залученням міжнародних експертів "за прикладом кращих практик" Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також передбачено встановити чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вноситиме подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру - переможця конкурсу.

Документом пропонується надати новому голові Держмитслужби право формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з міністром фінансів призначення та/або звільнення керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи.

Для контролю та незаангажованої належності реалізації головою Держмитслужби своїх повноважень пропонується запровадити щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого має стати підставою для звільнення голови відомства.

Крім цього, передбачено проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді. Також, як зазначив Гетманцев, за пропозицією представників фракції "Європейська солідарність" було прописано безпосередньо в законопроекті розміри окладів посадових осіб митниці.

Гетманцев
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