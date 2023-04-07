Нарушение прав инвестора Сомхишвили ставит под угрозу партнерство с Великобританией, - блогер

Коррупция в органах власти может поставить под угрозу украино-британское партнёрство. Несмотря на пристальное внимание Посольства Великобритании в Украине, чиновники в Кабмине, ОП и киевской мэрии уже около 15 лет блокируют возможность возврата инвестиций, вложенных британским бизнесменом Тамазом Сомхишвили в реконструкцию Харьковской площади в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Владимир Макаровский со ссылкой на материал РБК-Украина.

«Чиновники на протяжении 15 лет отказываются выполнять обязательства перед британским инвестором Тамазом Сомхишвили, несмотря на решение суда и предложенное мировое соглашение. При этом не приходится сомневаться, что такая вещь как кидок британского инвестора может делаться без участия Кабмина и Офиса президента. Но обо всем по порядку», - отмечает блогер.

Он напомнил, что британец выиграл конкурс на реконструкцию Харьковской площади еще в 2007, вложив $25 млн. Однако уже в 2013 году соглашение было расторгнуто городом, и инвестор был вынужден отстаивать права в суде, потребовав компенсацию в $100 млн (с учетом упущенной выгоды). После начала полномасштабной войны Тамаз Сомхишвили отказался от финансовых претензий в обмен на возможность построить инфраструктурный объект в черте столицы. Однако в ответ была развёрнута медийная компания о якобы российском гражданстве инвестора и выполнении его предприятиями заказов для российского ВПК.

«Британец предложил мировое соглашение, но получил отказ – формально от КГГА, но реально от Кабмина и Минюста, которые прислали письмо о якобы российском гражданстве инвестора. Параллельно запустили кампанию о якобы его причастности к ремонту российских боевых самолетов в Грузии», - отметил Владимир Макаровский.

Блогер подчеркнул профессионализм украинских правоохранителей, которые не поддались на провокацию и не открыли криминального производства против британца, что могло поставить под угрозу военную помощь Украине.

«Если вы отказываетесь от мировой, то платите $100 млн. А если у вас есть претензии по гражданству и самолетам, то пусть это расследует СБУ. Но надо поблагодарить честных офицеров Службы, который не поддались на эту провокацию и не стали возбуждать криминального производства. Потому что сделай они это – и вполне вероятно, что танков Challenger у нас бы сегодня не было», - предположил политолог.

Блогер отметил, что на саботаж прав инвестора со стороны чиновников не повлияли ни внимание к делу посла Великобритании Мелинды Симмонс, ни защита одного из лучших украинских адвокатов, мецената и партнера Wolf Theiss Тараса Думича.

Иллюстрация со страницы Владимира Макаровского

«Британец частично выиграл первую инстанцию в 2019 году, было признано, что Киев должен выплатить ему $25 млн, потом в апелляцию, видимо, «занесли», и решение было отменено, но слава богу нашелся честный судья Верховного суда, который вернул дело в апелляцию», - отметил Макаровский.

По мнению политолога, чиновники ОП и Кабмина могли действовать сознательно и согласованно, преследуя свои интересы.

«Думаю, тут дело не только и не столько в КГГА, и даже не в чиновниках Кабмина, традиционно ждущих «благодарности» за мировую от инвестора, забывая о межправительственном соглашении между Украиной и Великобританией о защите инвестиций и угрозе арбитража. А еще и о глубокой и не очень умной коррупции в ОП, один звонок из которого давно и полностью мог решить эту ситуацию. Дело-то в том, что инвестор обращался с открытым письмом к президенту еще в 2019 году, но, похоже, президенту Зеленскому об этом письме решили не докладывать. Тогда, в мирное время, это еще могло сойти с рук. А вот не докладывать сейчас, когда от поддержки Великобритании зависит слишком многое, это уже не коррупция, а сдача национальных интересов», - отметил Владимир Макаровский.