Україна розповіла, за яких умов почне печатати гроші

Україна вдаватиметься до емісійного фінансування бюджету у 2023 році лише у випадку, коли не буде інших джерел покриття витрат кошторису. Про це йдеться в листі про наміри до Меморандуму про кредитну програму з МВФ.

Зазначається, що влада зобов’язується скасувати емісійне фінансування кошторису та вдаватиметься до нього у невідкладних випадках.

"Зважаючи на ризики монетарного фінансування для цін та зовнішньої стабільності ми успішно зберегли його на очікуваному рівні у 2022 році (400 мільярдів гривень) та плануємо відмовитися від нього у 2023 році", – зазначається у документі

Водночас наголошується, що в разі затримки зовнішнього фінансування або наявності позапланових критичних видатків, влада буде шукати внутрішні ресурси покриття видатків включно з ОВДП і лише в крайньому разі звертатися до Нацбанку за фінансуванням та у жорстко визначених обсягах.

Разом з тим у листі висловлюється переконання щодо продовження зовнішньої фінансової підтримки України.