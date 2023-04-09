Україна розповіла, за яких умов почне печатати гроші

Україна вдаватиметься до емісійного фінансування бюджету у 2023 році лише у випадку, коли не буде інших джерел покриття витрат кошторису. Про це йдеться в листі про наміри до Меморандуму про кредитну програму з МВФ.
Зазначається, що влада зобов’язується скасувати емісійне фінансування кошторису та вдаватиметься до нього у невідкладних випадках.
"Зважаючи на ризики монетарного фінансування для цін та зовнішньої стабільності ми успішно зберегли його на очікуваному рівні у 2022 році (400 мільярдів гривень) та плануємо відмовитися від нього у 2023 році", – зазначається у документі
Водночас наголошується, що в разі затримки зовнішнього фінансування або наявності позапланових критичних видатків, влада буде шукати внутрішні ресурси покриття видатків включно з ОВДП і лише в крайньому разі звертатися до Нацбанку за фінансуванням та у жорстко визначених обсягах.
Разом з тим у листі висловлюється переконання щодо продовження зовнішньої фінансової підтримки України.
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