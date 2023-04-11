Подоляк: росія є єдиною загрозою для білорусі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вимагав у понеділок, 10 квітня, "гарантії безпеки" для своєї країни у міністра оборони рф сергія шойгу. Тоді як сама росія є єдиною загрозою для рб. Про це заявив радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Представник ОП порівняв лукашенка з антилопою, яка просить про "гарантії безпеки" у пащі крокодила.

"Єдина екзистенційна загроза для білорусі – це росія, яка відкрито заявляє про поглинання країни і загрожує народу білорусі (і не тільки) ядерними витівками. Дивні бажання, які вже не потребують політичного аналізу", – вважає радник.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що лукашенко проводить зустріч у мінську із шойгу. Формальний глава рб поскаржився російському чиновнику, що "західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки, які давалися у рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї" – і тому білоруський режим хоче гарантій від росії.