Удаляем волосы лазером: все, что вы хотели узнать

Желание иметь гладкую кожу без волос естественное и абсолютно понятное. Но действия по ее достижению должны осуществляться постоянно: бритье раз в неделю, а восковая эпиляция или шугаринг раз в месяц. Согласитесь, регулярно уделять этому время и силы утомляет. Если вы давно желаете забыть о быстром росте волос и необходимости отдавать время на борьбу с ними, пришло время подумать о лазерной эпиляции.

Почему преимущества лазера перевешивают все

Хотя для достижения совершенно безволосого эпидермиса потребуется курс лазерной эпиляции, этот метод полностью стоит тех затрат времени и денег, что вы отдаете. И сейчас поймете почему. Зависимо от области обработки вам назначается курс из 3-10 процедур и они проводятся раз в месяц в течение года.

После каждого сеанса вы будете отмечать снижение роста волос на обработанной области, однако не всех. Причина в том, что лазеры способны справляться только с активно растущими волосками. Их на теле не более 25-30%. Поэтому и необходим курс сеансов, чтобы удалить фолликулы в фазе роста и, тем самым, активизировать пробуждение и рост спящих.

Количество сеансов рассчитывается, зависимо от участка лица или тела, типа кожи и волос, а также используемого лазера. Например, вы обратились к специалисту с желанием справиться с растительностью на ногах и у вас светлая кожа с темными волосками. Такое сочетание является наиболее идеальным, ведь на этом фототипе кожи удается достичь лучшего результата. Что еще позволит избавиться вам от страхов перед неизведанным - это узнать, какое устройство врач-косметолог будет использовать в вашем конкретном случае. Если вы, попав в клинику, увидели, что его специалисты выбрали диодные лазеры купить для обслуживания пациентов, смело записывайтесь на процедуру.

Ведь диоды, как представлены в разделе, на сегодняшний день считаются самыми передовыми для лазерного удаления нежелательных волос. Они современные, эффективные, быстрые, безопасные и могут использоваться практически на всех фототипах кожи. А это главная задача любого косметологического аппарата - давать вам желаемый результат. Но вы обязаны помнить, что лазер это не игрушка и с ним должен работать только обученный специалист.

Где пройти процедуру

Начнем с того, что лазерный аппарат, хоть и оснащен интуитивно-понятным меню и большим набором готовых режимов обработки, обязан обслуживаться опытным техником. Ведь человек - не машина и у каждого организма свои индивидуальные особенности, поэтому устройство придется калибровать. Если вас всерьез интересует лазерная эпиляция в Киеве, обращайтесь в центр лазерной косметологии DellaRossa https://dellarossa.com.ua/lazernaya-epilyatsiya/, где вас ожидают сертифицированные врачи-косметологи, способные:

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