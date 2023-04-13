У ПФУ порахували, скільки витратили на пенсійні виплати у 2022 році

Загальні видатки Пенсійного фонду України (ПФУ) торік склали 590,1 млрд грн, з них на пенсійні виплати було спрямовано 97,3% загальної суми.
Як передає Укрінформ, про це під час публічного звіту повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.
«У 2022 році загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 млрд грн, що на 69,2 млрд грн, або на 13,3%, більше, порівняно з 2021 роком», - йдеться у звіті.
Згідно із оприлюдненими даними, із загальної суми видатків на пенсійні виплати спрямовано 574,3 млрд грн (97,3%), видатки на виплату житлових субсидій та пільг – 6,4 млрд грн (1,1%), видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань – 0,8 млрд грн (0,2%), інші видатки – 8,6 млрд грн, із них – 2,5 млрд грн – оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат (0,4%), 6,1 млрд грн – адміністративні витрати, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України (1,0%).
Наголошується, що у 2022 році видатки, які фінансуються за рахунок власних коштів, забезпечувались надходженням цих коштів на 100,1%, що на 9,1% більше, порівняно з 2021 роком.
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