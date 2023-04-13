ЄС працюють над законним шляхом для спрямування на відновлення України заморожених російських активів

Європейський Союз та Шведське головування в ЄС напружено працюють, щоб знайти законний шлях для спрямування на відновлення України російських активів, що були заморожені у зв’язку із російською агресією.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому сьогодні на сайті Шведського головування Євросоюзу.

«Ми маємо допомогти Україні, і в той же час дотримуватися верховенства права, на якому оснований ЄС. Це також поширюється на часи кризи та війни», - зазначив з цього приводу генеральний директор Національної торговельної палати Швеції, посол Андерс Анлід (Anders Ahnlid), який очолює роботу із пошуку шляхів використання заморожених російських коштів в рамках зусиль Шведського головування в ЄС.

Він зауважив, що у розв'язанні цього питання мають бути враховані відразу декілька правових рамок, залежно від типу заморожених російських активів. Наприклад, заморожені приватні кошти та заморожені фінансові ресурси держави-агресора, а також подальше поводження з ними підпадають під різні регуляторні норми європейського законодавства. Зокрема, приватний капітал, що був заморожений внаслідок санкцій, може підлягати конфіскації лише за рішенням суду та законним обвинуваченням.

«Ми маємо дотримуватися законодавства ЄС та міжнародного законодавства – і саме у цьому полягає виклик. Водночас я хочу наголосили, що ми маємо бути інноваційними, та сфокусувати зусилля на пошуку рішення. Ми маємо відповісти на високі очікування, та зробити все, що в наших силах, щоб якомога далі просунутися у цьому питанні. Але його рішення залишається важким завданням», - додав представник Швеції.

Зазначається, що ЄС визнає величезні потреби у підтримці України в її повоєнному відновленні та веде активну роботу для пошуку належних рішень. Такий пошук є одним із ключових завдань ротаційного Шведського головування в ЄС.