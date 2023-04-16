У Мінсоцполітики розповіли про добровільні внески до ПФУ, які підуть на збільшення пенсій

В Україні почала працювати система меценатських пенсій. Тобто, будь-хто може зробити внесок до Пенсійного фонду (ПФУ) на користь пенсіонера і його буде виплачено людині, пишуть Українські новини з посиланням на видання "На пенсії".

З 15 лютого 2023 року Пенсійний фонд України ухвалив постанову № 8-1, яка затверджує порядок сплати благодійних пожертв та їх виплати пенсіонерам.

Так, згідно з документом, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертвування на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Ці перерахування можуть бути знеособленими чи персоналізованими спеціально для певного пенсіонера.

Якщо фізична особа або організація роблять благодійну пожертву персоналізовано, то в платіжній інструкції потрібно вказати інформацію про конкретного пенсіонера, якому йде допомога:

ПІБ;

дата народження;

ідентифікаційний код (або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями не мають податкового номера).

Доплата пенсіонеру становитиме 70% від зробленого внеску, які він зможе отримати вже наступного місяця. А 30% від суми пожертвування Пенсійний фонд розподілить між пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

«Будь-яка людина, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може зробити на свій розсуд благодійну пожертву до Пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків, бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини», – пояснювала заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

Але питання – навіщо до цієї схеми залучати Пенсійний фонд? Адже гроші можна передати близьким із рук до рук, причому це буде все 100%, а не 70. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила це так.

«У нас достатньо людей, які готові робити певні пожертвування та вкладати свою частину доходів у соціально значущі речі. Я думаю, що якусь частину потреб наших малозабезпечених пенсіонерів, яких сьогодні близько 4,7 млн осіб, буде покрито», – переконана міністерка Оксана Жолнович.

Як зробити благодійний внесок

Переказати гроші можна онлайн через Портал електронних послуг Пенсійного фонду. У правому верхньому кутку потрібно вибрати опцію «Благодійні пожертвування».

Система запропонує вказати суму, яку ви хочете переказати, та дані пенсіонера для персональної виплати.

Далі ви можете здійснити платіж онлайн через сервіс Portmone. Комісія складе 1,5% від суми, але не менше 3 грн. Гроші буде зараховано протягом трьох днів.

Також система може згенерувати відповідне платіжне доручення.