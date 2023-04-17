В Україні третина пенсіонерів отримує пенсію у розмірі до 3 тис грн

Станом на 1 квітня 2023 року 9,91% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у розмірі понад 10 тис грн, тоді як рік назад — 6,24%. Водночас пенсія третини не перевищує 3 тис грн.
Про це в Facebook повідомила пресслужба Пенсійного фонду.
Загалом в Україні 10,7 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії — 5 349,72 грн. З них 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Серед них середній розмір пенсії — 5 462,22 грн.
До 2 тис грн пенсії отримують 0,63% одержувачів, від 3 до 4 тис грн щомісяця отримують 21,33% пенсіонерів, від 4 до 5 тис грн — 15,21% пенсіонерів, від 5 до 10 тис грн — 23,15%.
Більшості українців пенсію призначили за віком, таких 73,01%, за інвалідністю — 14,1%. У зв'язку із втратою годувальника пенсію отримують 6% пенсіонерів, за вислугу років — 5,3%.
Соціальну пенсію отримують 0,59%. Серед усіх пенсіонерів 0,04% — судді, які перебувають на довічному утриманні.
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