В уряді Орбана заявили про підтримку України

В уряді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана раптово заявили про підтримку України. У Будапешті стверджують, що росія – не друг для Угорщини. Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, передає 24.hu.
Гуляш наголосив, що Угорщина підтримує Україну. А росія може стати другом Угорщини, якщо поважатиме міжнародне право.
«Ми серед тих, хто підтримує Україну. росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі, сказав він. Для того, щоб росія була нашим другом, необхідно поважати міжнародне право», – підкреслив він.
Також помічник прем'єра Угорщини також прокоментував заяву Орбана про те, що України «не існує» у фінансовому плані. За словами Гуляша, це цілком нормально, що економіці України потрібна підтримка, щоб функціонувати під час широкомасштабної війни з росією.
Нагадаємо, що недавно росія зарахувала Угорщину до списку так званих «недружніх» країн через підтримку санкцій ЄС. Попри це, глава МЗС Угорщини Петер Мійярто відвідав москву, де домовлявся про транзит нафти та газу.
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