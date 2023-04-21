Зеленський підбив підсумки переговорів зі Столтенбергом

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У ході спільної пресконференції глава держави заявив, що обговорив зі Столтенбергом чотири пріоритети України у відносинах з Альянсом.

За словами Зеленського, перший пріоритет – переговори у форматі «Рамштайн» щодо постачання західної військової допомоги.

«Передусім це стосується військової підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть просунутися наші воїни на передовій, тим швидше в Україну та Європу повернеться мир», – зазначив президент.

Другий пріоритет, за словами глави держави, безпосередньо пов'язаний із першим: Україна потребує постачання далекобійної зброї, сучасної авіації та бронетехніки.

Ще одна важлива для України тема – саміт НАТО, який має відбутися влітку у Вільнюсі.

«Я вдячний за те, що генеральний секретар запросив мене відвідати Вільнюський саміт НАТО, але важливо, щоб Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного бар'єру, який міг би перешкоджати ухваленню політичного рішення щодо запрошення України до Альянсу», – повідомив Зеленський.

Четвертим пріоритетом у відносинах із Альянсом президент вважає питання надання гарантій безпеки для України. При цьому Зеленський уточнив, що такі гарантії не повинні замінювати чи відкладати членство України в НАТО.