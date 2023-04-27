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Меморандум з МВФ: НБУ розпочинає оцінку стійкості банківської системи України

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Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору.

Проведяння цієї оцінки передбачено Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

В НБУ повідомили, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей та здійснюватиметься в три етапи:

  • перший – включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
  • другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
  • третій – оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

  • АТ КБ "ПриватБанк",
  • АТ "Ощадбанк",
  • АТ "Райффайзен Банк",
  • АТ "СЕНС БАНК",
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",
  • АТ "ПУМБ",
  • АТ "Укрексімбанк",
  • АБ "УКРГАЗБАНК",
  • АТ "ОТП БАНК",
  • АТ "УКРСИББАНК",
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
  • АТ "КРЕДОБАНК",
  • АТ "А-БАНК",
  • АТ "ТАСКОМБАНК",
  • АТ "ПроКредит Банк",
  • АБ "Південний",
  • АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
  • ПАТ "БАНК ВОСТОК",
  • ПАТ "МТБ БАНК",
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

НБУ, МВФ
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