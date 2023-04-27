Меморандум з МВФ: НБУ розпочинає оцінку стійкості банківської системи України

Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору.
Проведяння цієї оцінки передбачено Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.
В НБУ повідомили, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей та здійснюватиметься в три етапи:
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
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