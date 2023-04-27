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НКРЕКП здійснить перевірку НЕК "Укренерго" щодо невчасного надання інформації

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), здійснить позапланову невиїзну перевірку НЕК "Укренерго" щодо невчасного надання інформації про дії у напрямі забезпечення проведення аукціонів із продажу потужності міждержавних перетинів на право експорту електроенергії з України до Словаччини.

Рішення регулятора закріплено постановою "Про проведення позапланової невиїзної перевірки НЕК "Укренерго", ухваленою на засіданні.

"Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері, зокрема енергетики, є неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП", - ідеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, Нацкомісія листом від 17 квітня здійснила запит на отримання інформації від "Укренерго" щодо вжитих кроків, організаційних заходів і процесів, спрямованих на забезпечення проведення аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перерізів за напрямком Україна - Словаччина.

"Цю інформацію НЕК "Укренерго" мала надати у термін до 19 квітня 2023 року... "Укренерго" не забезпечило своєчасного надання інформації", - сказав Зеленюк.

Як поінформував голова регулятора Костянтин Ущаповський, унаслідок зупинення експорту електроенергії до Словаччини Україна щодня втрачає до 20 млн грн.

"Ситуація з припиненням експорту електроенергії до Словаччини є позаштатною, тому що на сьогодні це фактично єдине джерело реальних грошей, яке могло б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт", - зазначив він.

Як повідомив Ущаповський, за ініціативою НКРЕКП, 26 квітня о 15:00 розпочалася нарада з представниками Єврокомісії, Секретаріату Енергетичного співтовариства, словацького енергорегулятора, а також операторів системи передачі України та Словаччини зі з'ясування причин зупинення експорту української електроенергії до Словаччини.

У свою чергу, як заявив присутній на засіданні директор департаменту з правових питань "Укренерго" Максим Юрков, основною причиною зупинення експорту послужила нормативна неузгодженість, зокрема поширена в ЄС практика проведення загальних аукціонів на противагу діючій в Україні моделі одностороннього аукціону з розподілу потужності міждержавних перетинів на право експорту електроенергії.

Нагадаємо, НКРЕКП і Секретаріат Енергетичного співтовариства 21 квітня узгодили подальші спільні дії, спрямовані на вирішення питання якнайшвидшого відновлення експорту електроенергії до Словаччини.

Експорт до Словаччини припинено з 21 квітня.

НКРЕКП і Міненерго минулого тижня звинуватили в зриві експорту "Укренерго", яке не налагодило, на їхню думку, проведення спільних з операторами країн-сусідів аукціонів.

Пресслужба "Укренерго" в коментарях журналістам зазначила, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів, й "Укренерго" щонайменше тричі зверталося до регулятора з проханням затвердити порядок їх проведення.

Міненерго відновило експорт електроенергії рішенням від 7 квітня 2023 року, наголосивши водночас, що його здійснюватимуть за умов профіциту е/е та винятково за умови дотримання пріоритетності постачання українським споживачам. Експорт було зупинено з 11 жовтня 2022 року після початку масованих атак на енергосистему.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії до Європи становить 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

НКРЕКП, Укренерго
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