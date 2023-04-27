Подоляк: Резолюція Палати представників США є проявом великої мужності

Резолюція Палати представників США є проявом великої мужності, оскільки демонструє визнання своїх минулих помилок.
Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter. Цю резолюцію він назвав однозначною.
"Потрібна велика мужність, щоб відкрито визнати помилки минулого. Резолюція Палати представників є однозначною: Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями", – нагадав він.
За його словами, це була помилкова політика.
"Яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі", – написав Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є:
Нижня Палата представників США, у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, представила двопартійний проєкт резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією.
В документі зазначається, що політика США спрямована на перемогу нашої країни й відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Також проєкт закріплює, що США та їх союзники повинні гарантувати: виплату Росією репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновлені України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за загарбницьку війну; відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.
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