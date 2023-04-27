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Подоляк: Резолюція Палати представників США є проявом великої мужності

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Резолюція Палати представників США є проявом великої мужності, оскільки демонструє визнання своїх минулих помилок.

Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter. Цю резолюцію він назвав однозначною.

"Потрібна велика мужність, щоб відкрито визнати помилки минулого. Резолюція Палати представників є однозначною: Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями", – нагадав він.

За його словами, це була помилкова політика.

"Яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі", – написав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є:

  • – повернення поваги до міжнародного права;
  • – повернення окупованих територій Україні;
  • – притягнення до відповідальності воєнних злочинців;
  • – повноправне членство України в НАТО.

Нижня Палата представників США, у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, представила двопартійний проєкт резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією.

В документі зазначається, що політика США спрямована на перемогу нашої країни й відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Також проєкт закріплює, що США та їх союзники повинні гарантувати: виплату Росією репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновлені України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за загарбницьку війну; відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

Подоляк
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