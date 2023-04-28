Сумка Karl Lagerfeld: где купить?

Немногие имена более известны в мире моды, чем дизайнер немецкого происхождения Карл Лагерфельд. Более 70 лет он потрясал мир фэшн индустрии своим смелым творчеством и культовым стилем. Кто может забыть его фирменные белые волосы, рубашки с высоким воротником и кожаные перчатки? Его одноименный бренд производит коллекции роскошной одежды для мужчин. Марка рассматривает моду как отношение к себе, а не простой способ одеваться. Изысканность, неподвластность времени, дополнение нотками рок-шика — все это вы увидите в линейках, которые заявляют о себе и сегодня. Здесь мы расскажем вам много интересного, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать больше о влиятельной культовой фирме. Также, мы выясним, почему вам необходима мужская сумка Karl Lagerfeld.

Какая же история у основателя компании?

Родившийся в Германии, Лагерфельд переехал в Париж в 1952-м году и стал ассистентом Пьера Бальмана после того, как поразил его своими идеями на фэшн конкурсе. Он работал во Франции, Италии, Англии и Германии, а далее начал заниматься дизайном для модной компании Chloe и итальянского дома Fendi. Позже он стал креативным директором Chanel, и его творческое сотрудничество с Fendi и Шанель продолжалось на протяжении всей его жизни. Дизайнера любили во всем мире, его обожало большое количество потрясающих моделей, он добился невероятных успехов, после чего и принял решение открыть выставку собственного бренда. Первоначально он сосредоточился на коллекциях для мужчин, и вскоре расширил свое портфолио и добавил украшения, часы, обувь, очки, парфюмерия и сумки Karl Lagerfeld. Fashion эксперты, селебрити, и многие известные персоны носили его изделия и желают продолжать пополнять свой гардероб этими шикарными товарами по сей день.

Многие из самых стильных и красивых парней планеты выстраиваются в очередь, чтобы приобрести одежду Лагерфельда. Все это благодаря музам Карла, которые являются знаменитыми моделями. Именно они воодушевляли его творческое видение и позволяли его проекту расти. Марка является синонимом передового, вдохновляющего дизайна и остается такой же актуальной и дальновидной, как и в начале своего существования.

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