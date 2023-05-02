Подоляк: Вся глобальність путіна та міжнародні візити – лише відеозв'язок із зовнішнім світом

Для російського диктатора володимира путіна єдиним зв'язком з зовнішнім світом залишився відеозв'язок замість міжнародних візитів. Про це у своєму Twitter-акаунті зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у понеділок, 1 травня.

Подоляк висміяв нібито зневагу путіна до рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі, який видав ордер на арешт російського диктатора за воєнний злочин.

"Можна, звичайно, надувати щоки та заявляти, що міжнародний ордер МКС – це ніщо… Можна продовжувати називати себе глобальним гравцем та поважним суб‘єктом. А потім з'ясовується, що Південно-Африканська Республіка (як і будь-який інший підписант Римського статуту) готова виконати ордер та заарештувати тебе просто на саміті БРІКС", - заявив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, відтепер вся "глобальність путіна" та "міжнародні візити" – лише відеозв'язок із зовнішнім світом із не встановленого слідчими місця.