Резніков: Деякі запчастини для західної техніки вироблені в Україні кращі за оригінал

Деякі запчастини для західних зразків військової техніки виготовляються на українському ринку, повідомив в ефірі національного телемарафону міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що деякі з них є кращими за оригінал, передає УНН.

Резніков наголосив, що тема обслуговування та забезпечення запчастин – є однією з ключових під час двосторонніх зустрічей із партнерами, а також на зустрічах у форматі “Рамштайн”, оскільки жодна техніка не витримує на полі бою.

"У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки – ред.). Простий ремонт поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі та навчені підрозділи знають, як це зробити. Наша задача – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки. Наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі", – розповів міністр.

Голова Міноборони додав, що особисто тримав у руках одну з деталей для американської САУ М109, яку виготовили українські промисловці. Він додав, що ця деталь була кращою ніж оригінал.

"Друга лінія ремонту – більш складний, але який можливо робити на українських підприємствах, не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості. Теж навчилися наші інженери та техніки навчилися робити ремонт середнього рівня складності", – зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що для цього теж потрібні запчастини, креслення, та зараз постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.

Третя лінія – складний ремонт. За словами Резнікова, у цьому випадку деталі відправляються за кордон, а ремонт здійснюється у хабах, які побудовані у країнах-партнерах.

"Наприклад, по Leopard: ми підписали меморандум на останньому "Рамштайні" разом з міністром оборони Німеччини і міністром оборони Польщі…Моя мета – максимально затягнути можливість ремонту та відновлення запчастин із Заходу в Україну ", – розповів міністр.