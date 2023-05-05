ЄС шукає способи боротьби з країнами, які допомагають рф обходити санкції

Європейський Союз обговорює новий санкційний механізм, спрямований на треті країни, які недостатньо запобігають ухиленню росії від уже запроваджених обмежень, зокрема в питанні імпорту ключових товарів або технологій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Головна мета санкційного інструменту, який обговорюють у ЄС, – утримати країни від допомоги Росії та перекрити канали торгівлі, які Москва може потенційно використовувати для ухиляння від обмежень. У разі неефективності механізму наступним кроком стануть цільові обмеження на ключові товари.
Санкційний механізм ЄС дозволить державам-членам створювати два санкційні списки: один – з третіми країнами, що підпадають під санкції, а інший – із забороненими товарами. Рішення про те, які країни і товари будуть включені до списків, країни-члени будуть ухвалювати одноголосно.
Запропонований механізм полегшить введення санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС, йдеться в матеріалі.
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