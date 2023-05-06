ПФУ: Деяким категоріям пенсіонерів у червні піднімуть виплати

Деяким категоріям українських пенсіонерів піднімуть виплати у червні. Декого може чекати доплати у розмірі 1 000 гривень.
Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).
Зокрема, що у червні 1 000 гривень доплатять українцям, які на цей момент отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.
Перерахунок відбувається заднім числом, через запізнення надходження даних у систему. Для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.
Тим часом, у квітні відбулося масштабне перерахування пенсій, яке зачепило 10 мільйонів українців. Вони отримають від 100 до 1 500 гривень надбавки.
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