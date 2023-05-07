Братчук: окупанти планують мобілізацію на ТОТ під прикриттям "евакуації"

російські окупанти планують мобілізацію на тимчасово-окупованих територіях (ТОТ) під прикриттям "евакуації", заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Для чоловіків призовного віку окупанти створюють спецтабори, повідомляють у Центрі національного спротиву", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть у підпорядкування військкоматів.

Братчук додав, що у Центрі національного опору зазначають, що йдеться про зміни до постанови уряду рф "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у безпечні райони", яка поширюється і на територію росії.