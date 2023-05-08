Подоляк розповів, що буде з українцями, яких окупанти змусили взяти російський паспорт

Українцям, яких окупанти змусили взяти російський паспорт, повернуть громадянство України. Станеться це після деокупації захоплених росією територій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в телемарафоні "Єдині новини", передає Gazeta.ua.

Водночас інша участь чекає тих українців, які ініціативно набували "російського громадянства".

"Коли ми зайдемо на свої території, деокупуємо їх, будуть проведені певні юридичні дії. І ми повернемо громадянство нашим громадянам. Крім однієї категорії – яка ініціативно йшла за паспортами, йшла працювати в окупаційні адміністрації, брала участь у пропагандистських заходах і так далі", – сказав Подоляк.

Він нагадав, що загарбники продовжують політику примусової "паспортизації". За його даними, у Маріуполі на Донеччині окупанти не видаватимуть школярам атестати без паспортів рф.

"Якщо до тебе приїхали на "бусіку", щоб тебе негайно депортувати, якщо ти не візьмеш дику книжку під назвою "паспорт громадянина російської федерації", поставили до скроні автомат – ти безумовно маєш її взяти. Але ж ти не пройдеш через процедуру виходу з українського громадянства", – додав Подоляк.

На захоплених територіях Запорізької і Херсонської областей говорять про негайну "евакуацію" – 18, 20, 30 населених пунктів. Люди можуть сісти до автобусів і виїхати, сказав радник.

"Вони будуть вивозити колаборантів – тих людей, які точно мали отримати в нас юридичні терміни покарання за певними статтями Кримінального кодексу", – резюмував Подоляк.