Гаврилов: Коли Україна розпочне контрнаступальну операцію у росіян з’явиться велика паніка

Коли Сили оборони України розпочнуть контрнаступальну операцію, у росіян з’явиться велика паніка через хибне уявлення реальності, яку їм показує їхня пропаганда.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю The Independent заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

«Ми почнемо наш контрнаступ. Коли і де - це зараз не має значення. І коли це станеться, росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда показує неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Цю війну виграють на землі, а не на екранах телевізорів, і не в Інтернеті», - сказав він.

Гаврилов додав, що кремль приховав справжній масштаб втрат росії в Україні від власного народу, але більше не зможе цього робити, коли Україна почне відвойовувати свої території, і ці втрати зростуть ще більше.

«Ви не можете обдурити свій народ протягом багатьох років... особливо, якщо вони починають бачити різницю на місцях, вони починають бачити вбитих і поранених, вони бачать сім'ї, які втратили чоловіків, свої домівки. Ви не можете приховати смерть свого сина, чоловіка чи брата», - зазначив заступник міністра.

Він також висловив думку, що не здивується, якщо в якийсь день, можливо, вже цього місяця чи наступного місяця, світ побачить щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії, її війська чи її економіки.

«Бахмут продемонстрував не тільки нам в Україні, а й ворогу, що для росії немає військового рішення в цій війні, навіть гірше, що наприкінці цієї війни на росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо скоро», - додав Гаврилов.