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ЗМІ розкритикували підходи ФДМ щодо великої приватизації та управління держактивами

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ЗМІ розкритикували підходи ФДМ щодо великої приватизації та управління держактивами

Розмови про те, що Фонд державного майна України стане не лише ріелтором держвласності, але й повноцінною корпорацією розвитку, яка збільшить капіталізацію країни – виявилися лише піаром. Практика управління держпідприємствами та плани приватизації держактивів, доводять, що ніяких позитивних якісних змін в діяльності ФДМУ не відбулося – відзначає comments.ua

На думку журналістів, головний акцент у роботі Фонду зроблено не на стратегію і навіть не на тактику, а на операційну діяльність, тобто валовий розпродаж власності. Іноді складається таке враження, немов Фонд поспішає позбутися найбільш привабливих активів ще до закінчення війни, без огляду на програми післявоєнного відновлення економіки та не очікуючи, поки серйозний західний інвестор наважиться прийти в Україну із великими грошима. При цьому, посадовці повністю усвідомлюють і відверто визнають, що під час війни, мало хто забажає вкладати кошти в країну. Напевно, знайдеться чимало бажаючих піймати цінну рибу на скромну наживку у мутній воді приватизації військового часу, але зиск від цього для держави буде мінімальним. Бенефіціарами такої приватизації стануть хіба що наближені та поки не віддалені від влади бізнесмени, які знають справжню ціну українським активам та куплять їх без конкуренції під час «військового розпродажу». У підсумку отримаємо мільйони замість мільярдів, офшоризацію-2.0, нову порцію нелегітимної власності, втрату довіри всередині та зовні. 

За словами ЗМІ, існує також багато питань до практики керівництва державними підприємствами, які ще донедавна були успішними та прибутковими. 

Так, після змін в керівництві ОГХК на початку 2023 року, фінансові показники роботи державної компанії різко впали. У порівнянні із 2022 роком, у першому кварталі 2023 року валовий дохід компанії впав із 313 млн. грн. до 208 млн. грн., операційна діяльність погіршилася з «мінус» 52 млн. грн. до «мінус» 106 млн. грн., чистий фінансовий результат впав на 25 млн. грн. Вочевидь, збитки за підсумками другого кварталу 2023 року будуть ще більшими ніж у першому, хоча зовсім нещодавно ОГХК вважалася одним із найбільш прибуткових державних активів і щорічно приносила прибуток розміром від 150 до 600 млн. грн. 

Державні гірничо-збагачувальні комбінати, які перебувають в структурі ОГХК також переживають не найкращі часи. Іршанський ГЗК простоює з жовтня 2022 року і не відомо коли зможе відновити роботу. Вольногірський ГЗК в квітні працював лише 10 днів і стільки ж пропрацює у травні. При цьому, фінансування вскришніх робіт не відбувається, концентрат на збагачення не подається, витрати і збитки зростають, а наявних коштів ледве вистачає на закупівлю енергоносіїв та виплату значно зменшених заробітних плат.

Колишні олігархічні активи, які знаходяться у фактичному керуванні ФДМУ та заявлені на велику приватизацію, також перебувають у кризовому стані. ЗТМК – не працює. Оптимістичні заяви та обіцянки про те, що залишки продукції Демуринського ГЗК було виставлено на електронні торги, завдяки чому було запущено виробництво та сплачено заборгованість із заробітної плати  – виявилися передчасними. Насправді, після передачі в управління ФДМУ, підприємство простоює і поки не перезапускалося, більше 3-х місяців не виплачується заробітна плата , залишки товарної продукції не можуть бути реалізовані через накладений арешт за судовими позовами, а представлений трудовому колективу новий керівник підприємства не може приступити до виконання обов’язків через відсутність змін у відповідному реєстрі. 

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