Кабмін змінив порядок надання додаткової дотації громадам, які постраждали від агресії росії

Кабінет Міністрів змінив порядок надання додаткової дотації громадам на територіях, які зазнали негативного впливу рф.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації», - йдеться в повідомленні.
Постановою передбачено, що розподіл та використання додаткової дотації територіальними громадами, що розташовані на тимчасово окупованих рф територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, здійснюються за погодженням з обласною військовою адміністрацією.
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