Зеленський: Ми пропонуємо утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною

Країнам-сусідам України та державам Європейського Союзу слід утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з нею без відповідних консультацій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Ми обговорили (з президенткою Єврокомісії, – ред.) ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. У нас є спільна згода щодо нашого українського внеску у глобальну продовольчу безпеку… На жаль, ми зіткнулися з проблемами в тому, в чому й надалі мали б бути сильні прояви солідарності… Жорстокі під час війни протекціоністські заходи (щодо торгівлі, – ред.) наших сусідів не можуть не розчаровувати", – висловився Зеленський.
За його словами, обмеження українського експорту наразі неприпустимі, адже вони посилюють можливості агресора. Тому президент запропонував створити консультативну групу із сусідніми країнами та державами ЄС з метою моніторингу проблемних питань у сфері торгівлі.
"Ми пропонуємо заснувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", – сказав він.
Також Зеленський зазначив, що очікує від Європейського Союзу сильних рішень та якнайшвидшого зняття всіх торговельних обмежень.
Своєю чергою очільниця Єврокомісії підтвердила перспективу створення консультативної групи щодо експорту продукції з України, зокрема, українського зерна.
"Тема зерна – це складна ситуація. І нам потрібно шукати, як її вирішити. Пріоритетом є зараз те, щоб транзит зерна йшов зараз безперешкодно за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. І це потребує тісної співпраці всіх зацікавлених сторін, тому ми створимо спільну координаційну платформу, у рамках якої забезпечимо наші елементи солідарності повним функціонуванням", – сказала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.
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