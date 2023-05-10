НБУ встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів

Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що відтепер надавачі платіжних послуг зобов’язані застосовувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції, будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій (або існування такого ризику).

За результатами процедури посиленої автентифікації користувача надавач платіжної послуги має створити унікальний код, який дає змогу пов’язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код повинен прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку, ініціювання дистанційної платіжної операції тощо.

«Зокрема, якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту, які підтверджують, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання конкретного платіжного інструмента, а не шахрай», – йдеться в повідомленні.

Таке рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України «Про платіжні послуги» та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.