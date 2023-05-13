Представники країн ЄС не змогли ухвалити рішення щодо 11-го пакета санкцій проти росії

Представники країн-членів ЄС, які у п'ятницю, 12 травня, збиралися на зустріч щодо 11-го пакета санкцій проти росії, не змогли ухвалити рішення. Ще одне засідання заплановане наступного тижня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

Посол Польщі при ЄС Анджей Садось зазначив, що багато пов'язаних із санкціями питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу. Водночас він висловив сподівання, що на наступному засіданні санкційний пакет все ж зможуть погодити.

Також Садось зазначив, що в новому пакеті врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах, а також запровадження обмежень проти транспортних компаній рф.

Він нагадав, що Варшава також закликає заборонити імпорт агропродовольчої продукції з росії до ЄС: "У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції".