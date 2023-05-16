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Управление бюджетом проекта: лучшие практики и инструменты - Hillel.ua

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Управление бюджетом проекта: лучшие практики и инструменты - Hillel.ua

В современных IT-компаниях бюджетом проекта все чаще управляют члены команды. Передача полномочий повышает мотивацию и скорость реализации задач. Разбираемся, как вести бюджет компании. 

Что такое бюджет проекта и как его правильно составить?

Бюджет или стоимость проекта – это план затрат, необходимых для его исполнения. Там указаны, на что именно и в каком объеме будут потрачены выделенные средства. Это удобно для быстрого контроля за расходами. Вот для чего в проекте необходим раздел бюджет проекта.

Составлением бюджета ИТ занимаются до старта проекта. Дальнейшие правки возможны только из-за изменений требований к проекту.

Условно выделяются такие виды расходов в проекте:

  • оплата труда;
  • создание инфраструктуры – оборудование, ПО и различные расходники;
  • транспортные затраты;
  • сбор данных и помощь экспертов;
  • улучшение скиллов команды.

В зависимости от типа проекта и IT-компании эти виды расходы могут различаться по объему.

По видам затрат бюджет бывает:

  • предварительный;
  • утвержденный;
  • корректируемый;
  • фактический.

Бюджет должен иметь высокий уровень детализации, чтобы по нему было удобно следовать.

Основные принципы управления стоимостью проекта

К ним относятся:

  1. Тщательно рассчитывайте этапы, задачи и объем ресурсов для проекта. Нужно проанализировать много данных, для чего используется базовый план.
  2. Оцените бюджет. Подойдут различные методики. Например, оценка по аналогии (стоимость сравнивают с похожим или предыдущим проектом) или оценка по трем точкам (рассчитывается пессимистичный, оптимистичный и наиболее реальный вариант стоимости, а потом берется средневзвешенное значение).
  3. Согласуйте бюджет.
  4. Создайте трекер. Он позволяет сопоставлять фактические и плановые расходы для каждой задачи.
  5. Контролируйте бюджет.
  6. Разработайте правила внесения корректировок в бюджет.
  7. Сделайте анализ бюджет по завершению проекта.

Управление бюджетом – только часть управления всем проектом. И умение грамотно выстроить такие процессы очень ценится в мире IT. Узнать больше про это можно записавшись на курсы управление проектами. В Компьютерной школе Hillel обучение ведется опытными и практикующими менторами. Вы научитесь вести необходимую документацию и собирать требования от клиента, узнаете, что такое инструмент управления проектом и как высчитывать KPI.

5 приложений с управлением проектами

Чтобы облегчить и стандартизировать работу над проектом, используется различное ПО для управления:

  1. Wrike.
  2. GanttPRO.
  3. Asana.
  4. Active Collab.
  5. Teamwork.

Также основными инструментами управления проектами могут стать Microsoft Excel, Google Sheets, различные мессенджеры, Jira, календарь.

Хотите помогать бизнесу принимать эффективные решения? С Hillel вам и это по плечу. Записывайтесь на бизнес-аналитика курсы и уже за 2,5 месяца станете востребованным специалистом для работы в IT-сегменте.

По материалам: https://ithillel.ua/ru/

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