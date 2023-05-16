Управление бюджетом проекта: лучшие практики и инструменты - Hillel.ua

В современных IT-компаниях бюджетом проекта все чаще управляют члены команды. Передача полномочий повышает мотивацию и скорость реализации задач. Разбираемся, как вести бюджет компании.
Бюджет или стоимость проекта – это план затрат, необходимых для его исполнения. Там указаны, на что именно и в каком объеме будут потрачены выделенные средства. Это удобно для быстрого контроля за расходами. Вот для чего в проекте необходим раздел бюджет проекта.
Составлением бюджета ИТ занимаются до старта проекта. Дальнейшие правки возможны только из-за изменений требований к проекту.
Условно выделяются такие виды расходов в проекте:
В зависимости от типа проекта и IT-компании эти виды расходы могут различаться по объему.
По видам затрат бюджет бывает:
Бюджет должен иметь высокий уровень детализации, чтобы по нему было удобно следовать.
К ним относятся:
Управление бюджетом – только часть управления всем проектом. И умение грамотно выстроить такие процессы очень ценится в мире IT. Узнать больше про это можно записавшись на курсы управление проектами. В Компьютерной школе Hillel обучение ведется опытными и практикующими менторами. Вы научитесь вести необходимую документацию и собирать требования от клиента, узнаете, что такое инструмент управления проектом и как высчитывать KPI.
Чтобы облегчить и стандартизировать работу над проектом, используется различное ПО для управления:
Также основными инструментами управления проектами могут стать Microsoft Excel, Google Sheets, различные мессенджеры, Jira, календарь.
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По материалам: https://ithillel.ua/ru/