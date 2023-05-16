Столтенберг: Немає сенсу обговорювати вступ України до НАТО до перемоги над росією

Немає сенсу обговорювати вступ України до НАТО до перемоги над росією.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав про це в інтерв'ю одному з колишніх очільників НАТО Андерсу Фог Расмуссену на саміті демократії у Копенгагені, передає The Guardian.
"Коли на саміті НАТО в липні зустрінуться союзники по НАТО, глави держав і урядів надішлють дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами. Коли справа доходить до членства, я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом Альянсу. Про це було сказано кілька разів", – сказав Столтенберг.
Україна має право обирати свій шлях, вказав він.
"Не москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство. І, звісно, двері НАТО залишаються відкритими", – додав генсек.
Столтенберг заявив, що спершу треба забезпечити перемогу України у війні проти росії.
"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Те, що президент путін не виграє цю війну. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу", – сказав він.
Глава НАТО також очікує погодження багаторічної програми для України. У її рамках союзники працюватимуть над тим, як допомогти Україні перейти до повної сумісності з НАТО.
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