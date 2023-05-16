Данілов: Поставлені кремлем цілі мобілізації не були досягнуті

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що прихована мобілізація в росії не дала бажаних результатів. Будь-яке рішення керівництва рф погіршує їхню позицію, написав він у Twitter.
Данілов зазначив, що у рф триває друга хвиля прихованої мобілізації: "Примушення до підписання контрактів, формування так званих національних батальйонів, реклама мінвбивства рф".
На його думку, поставлені кремлем цілі не були досягнуті, тому керівництво рф має обирати між "оголошенням мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення".
Данілов зазначив, що в такій ситуації будь-яке рішення матиме негативний наслідок для російського диктатора володимира путіна.
"Тенденція незворотного характеру – будь-який хід путіна погіршує його позицію", – написав секретар РНБО.
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