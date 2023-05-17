Представники ВР, Мінфіну та МВФ обговорили крокі України у фіскально-бюджетній політиці

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Міністерством фінансів провели зустріч з представниками МВФ щодо визначення українською стороною кроків у фіскально-бюджетній політиці.
Про це в Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
"Спільно з Міністерством фінансів провели зустріч з представниками МВФ щодо визначення наших кроків у фіскально-бюджетній політиці", - повідомив Гетманцев.
Він підкреслив, що надважливим для продовження програм фінансування є прийняття законопроєкту 8401, відновлення середньострокового бюджетного планування, а також утримання від необдуманих та популістських ініціатив, що завдають прямої шкоди бюджету та державі у війну.
Гетманцев зазначив, що партнери концептуально підтримали пропозицію щодо залишення мораторію на штрафи та перевірки для підприємців, які здійснюють діяльність на територіях, наближених до бойових дій.
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