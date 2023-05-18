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Игорь Макиевский: игорный бизнес – это тоже украинцы

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Игорь Макиевский: игорный бизнес – это тоже украинцы

Во вторник, 25 апреля, в Киеве состоялась встреча экспертов с и.о. председателя совета объединения организаций работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорем Макиевским. Тема встречи «Конструктивный диалог бизнеса с государством» сейчас актуальна как никогда. Однако этот диалог не всегда идет гладко. На встрече обсудили проблематику отрасли игорного бизнеса, который после легализации получил формальную возможность работать «в белую». Формальную – потому что закон о легализации вступил в противоречие с налоговым кодексом, что привело к ситуации, когда открыть казино уже можно, а зарабатывать на нем – еще нельзя.

«Не секрет, что игорный бизнес существовал всегда, даже когда был под запретом. Легализация дала возможность работать официально и пополнять бюджет. Так, как это сделано во многих цивилизованных странах. Кстати, во многих странах - это серьезная статья пополнения бюджета. Мы надеялись, что так будет и у нас. На начальном этапе была разработана нормативно-правовая база, которая позволяла бизнесу работать и платить адекватные налоги. Например, законопроект 2713-д, который позволял сбалансировать рынок и создавал равные правила для всех игроков рынка. Но, потом что-то пошло не так. Законопроект приняли в первом чтении и отложили. Видимо, не все готовы были принять прозрачные и взвешенные правила», - говорит Игорь Макиевский. 

На встрече с экспертами поднимали и ряд других острых вопросов. Например, работу нелегальных российских компаний на украинском рынке. 

«Смотрите, что происходит, когда не получается диалог государства с бизнесом: создаются условия, когда украинскому азартному бизнесу просто нерентабельно работать «в белую» - несбалансированные налоги, неравные правила, фискализация в «ручном режиме». В итоге, украинскую компанию, налогоплательщика, просто закрывают, а ее место на рынке занимают нелегальные российские, которые во время войны получают доступ к личным данным украинцев. А это уже не про недополученные доходы, это про национальную безопасность», - подчеркивает Игорь Макиевский. 

По итогу встречи и эксперты и представители отрасли пришли к выводу, что необходимо корректировать законодательную базу для того, чтобы правила работы на рынке игорного бизнеса были четкими, прозрачными и одинаковыми для всех. Тем более, что необходимые для этого законопроекты уже давно наработаны и лежат в Верховной Раде. А позиция некоторых депутатов «платите, сколько скажем или закрывайте бизнес» - как минимум вызывает вопросы и противоречит курсу на детенизацию бизнеса, о котором говорил Президент Владимир Зеленский.


 

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